Евронаблюдатели возмутились тем, что Луценко прямо поддерживал Порошенко на выборах

Прямое участие генпрокурора Украины Юрия Луценко в поддержке кандидата Петра Порошенко в избирательной кампании вызвало обеспокоенность у миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО и Европарламента. "Страна" ведет прямой репортаж о подсчете голосов на президентских выборов.



"По словам собеседников БДИПЧ ОБСЕ и сообщениям СМИ, он (Луценко – прим.ред.) появился на форуме по выдвижению действующего президента и сделал ряд заявлений, в том числе на своей личной странице в Facebook, которые поставили под сомнение независимость его ведомства", - говорится в предварительном докладе миссии, опубликованном в понедельник.



Кроме того, наблюдатели указали, что несколько кандидатов являются предметом продолжающегося уголовного расследования, а три расследования были начаты после того, как они объявили о своем участии в выборах.



В миссии отметили, что заседания Совета регионального развития, созданного Порошенко в 2015 году, были использованы в качестве платформы для кампании действующего президента в различных областях Украины. Наблюдатели отметили, что Порошенко провел большое количество официальных рабочих визитов за время избирательной кампании, часто используя их для ее проведения.

