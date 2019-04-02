МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине.



Ролик начинается с титров, в которых отмечается, что заявление публикуется в связи с частыми просьбами прокомментировать сложившееся положение дел на Украине.



Ведомство отмечает, что материалы подготовлены с помощью средств объективного контроля, поскольку российских наблюдателей на выборы не допустили. После этого демонстрируется прогноз погоды в Киеве, Харькове и Одессе. Температура колеблется, но во всех трех городах прогнозируется солнечная и ясная погода.



"В целом, все ясно", - отмечается в заключительном титре.



