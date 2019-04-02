МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине.
Ролик начинается с титров, в которых отмечается, что заявление публикуется в связи с частыми просьбами прокомментировать сложившееся положение дел на Украине.
Ведомство отмечает, что материалы подготовлены с помощью средств объективного контроля, поскольку российских наблюдателей на выборы не допустили. После этого демонстрируется прогноз погоды в Киеве, Харькове и Одессе. Температура колеблется, но во всех трех городах прогнозируется солнечная и ясная погода.
"В целом, все ясно", - отмечается в заключительном титре.
❗ Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине ⤵#Россия #Украина #МИД #Москва #Киев pic.twitter.com/x1lykuRCxY— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 1, 2019
Источник: Корреспондент
08:29