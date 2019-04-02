Госдума рассмотрит заявление о непризнании выборов на Украине после II тура

Госдума рассмотрит подготовленное фракцией ЛДПР заявление о непризнании выборов на Украине после второго тура голосования, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Жуков.



"На Совете Государственной думы обсуждался проект постановления Государственной думы о выборах на Украине. Принято решение о том, что этот законопроект будет рассмотрен после окончания выборов, то есть после второго тура выборов на Украине", - заявил Жуков.



Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко примерно на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.



Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

