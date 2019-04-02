Муждабаев, призывавший к бойне в случае победы Зеленского, извинился за свои слова

Крымскотатарский журналист, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, который вчера заявил, что нужно стрелять по избирателям, голосовавшим за комика Владимира Зеленского, извинился за свои слова.



"Я дал сегодня уже два комментария телевидению, в которых принес искренние извинения всем соотечественникам за вчерашний пост, который был удален Facebook, и в данном случае это было сделано правильно", – отметил он на своей странице в Facebook.



По словам Муждабаева, он "не имел в виду никаких призывов к стрельбе внутри Украины, а приводил это как вариант крайне негативного развития событий в случае, если избранная большинством граждан власть после президентских и парламентских выборов попробует "восстановить отношения" с Россией".



"То есть – дезавуировать сам смысл и цели войны Украины за независимость. И в таком случае одна часть общества почувствует себя преданной другой частью. А это крайне плохая история, которая может привести к внутреннему хаосу.... Внутреннее вооруженное противостояние – это катастрофа. Я, сколько смогу, буду делать все, чтобы даже угрозы такого сценария для Украины не было. Это – риск потерять страну", – написал журналист.

