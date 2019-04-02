В ОБСЕ обвинили Порошенко в нарушениях при ведении избирательной кампании

В ОБСЕ считают, что действующий глава государства Петр Порошенко нарушил один из ведущих документов организации, который регулирует вопросы избирательной кампании. Об этом сообщается в предварительном докладе миссии международных наблюдателей на президентских выборах, передает 1 апреля ТАСС.



Речь идет о пункте 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года, которым предусмотрено "четкое разделение между государством и политическими партиями".



"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата", - говорится в сообщении.



В ОБСЕ также считают, что Порошенко использовал метод финансового стимулирования избирателей путем повышения зарплат, а также предоставления дополнительных социальных выплат и премий.



Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

