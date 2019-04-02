НОТУ пригласил кандидатов на дебаты перед вторым туром

НОТУ пригласил кандидатов на дебаты перед вторым туром

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах… Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте НОТУ.

Согласно сообщению, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. Как отмечается, кандидаты на пост президента Украины должны принимать участие в теледебатах лично.