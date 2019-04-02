НОТУ пригласил кандидатов на дебаты перед вторым туром

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.



Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.



"Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах… Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте НОТУ.



Согласно сообщению, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. Как отмечается, кандидаты на пост президента Украины должны принимать участие в теледебатах лично.

