МИД РФ сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

Министерство иностранных дел РФ проинформировало о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.



Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу. Соглашение заключалось на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. Таким образом, он просуществовал 20 лет. Однако президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года подписал закон о прекращении действия договора. В МИД России заявили, что решение Киева не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией - это большая ошибка, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия.

