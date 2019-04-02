Долги украинцев по коммуналке перевалили за 63 млрд. без электричества

Долги украинцев по оплате услуг ЖКХ в феврале этого года увеличились на 10,2% по сравнению с январем и составили 63,4 млрд грн (не учитывая электроэнергию). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Отмечается, что данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



По статданным, в целом в феврале 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 14,6 млрд грн, что составило 69,4% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,5 млрд грн (126,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).



Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале-2019 зафиксирован в Львовской (82,9% суммы начислений) и Николаевской (80,8%) областях, а также в Киеве – 85,8%.



Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Донецкой, Сумской, Черкасской и Черниговской областях (49-59% суммы начислений).



По данным Госстата, в с начала года с население заключило 8,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 53,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 31,9 млн грн.



Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в феврале-2019 составили 2 тыс. 660,6 грн.

