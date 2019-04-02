Порошенко пообещал вдове Маккейна назвать улицу в Киеве именем ее мужа

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди и пообещал ей присвоить имя ее покойного супруга одной из улиц в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.



"Петр Порошенко сообщил Синди Маккейн о том, что уже в ближайшее время одной из улиц Киева будет присвоено имя сенатора Джона Маккейна - большого друга и адвоката Украины", - говорится в сообщении на сайте администрации президента.



Вдова сенатора 29 марта прибыла в Киев в составе делегации для наблюдения за президентскими выборами, первый тур которых прошел 31 марта.



Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года. Еще до его смерти семья сообщала, что сенатор принял решение прекратить лечение опухоли мозга. В сентябре 2018 года Порошенко, вернувшись из США с похорон политика, где называл его "героем Украины", предложил переименовать киевскую улицу, названную в честь разведчика и Героя Советского Союза Ивана Кудри, в улицу Маккейна.

