Россия привлечет внимание ОБСЕ к инциденту с журналистом "Дождя" в Киеве

Москва намерена привлечь внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к инциденту с журналистом телеканала "Дождь", которому помешали снять сюжет в Киеве в день первого тура выборов президента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Пока "большое беспокойство" ОБСЕ вызывает офис "Коммерсанта" в Екатеринбурге, на Украине журналисты "Дождя" познакомились с украинскими националистами. Видео отправим господину Дезиру. Чтобы беспокойство его не покидало", - написала Захарова на своей странице в Facebook.



В воскресенье СМИ сообщили о том, что собравшиеся у здания ЦИК Украины не позволили журналисту "Дождя" снять сюжет, обвинив его в искажении фактов и вытолкав с площади. Главный редактор российского телеканала Александра Перепелова сообщила РИА Новости, что инцидент с журналистом "Дождя" в Киеве возмутителен, но не является событием, из-за которого следует обращаться в полицию.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.



Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях, однако миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.



ЦИК Украины сообщил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 12.00 мск 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 61 уголовное дело.



Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

