Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Операция по замене искусственного сердечного клапана должна быть проведена на этой неделе в Нью-Йорке 75-летнему вокалисту рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Drudge Report.



Как ожидается, Джаггер полностью восстановит свое здоровье и вновь выйдет на сцену к лету, сообщает портал со ссылкой на осведомленные источники. Операции по замене сердечного клапана успешны в 95% случаев, подчеркивает Drudge Report, а у музыканта очень крепкое здоровье.



Ранее Джаггер в Twitter сообщил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.





