Электронные сигареты могут приравнять к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет. Чиновники рекомендовали внести изменения в законодательство в части единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина.



Также за курение несовершеннолетними эксперты хотят ввести административную ответственность (касается изменений федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака). Чиновники из комиссии призывают региональные органы МВД и территориальные органы Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора ангажировать группы, занимающиеся выявлением и пресечением оборота "санкционной" продукции.



В свою очередь, МЧС России, Минздрав и Минсельхоз получили рекомендации рассмотреть возможность размещения на пачках сигарет дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров из-за курения. Рассказывать об опасности курения, с точки зрения пожаров, должны и СМИ.



На сегодняшний день сигареты нельзя курить в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта. В том случае, если изменения в законодательство вступят в силу, эти правила распространят на любые электронные средства доставки никотина, включая IQOS.

