Почему опасно повторно готовить на одном и том же масле

Повторно нагретое масло может вызвать клеточные изменения, способствующие развитию агрессивного рака груди с метастазами, предупреждает Medical News Today. Сотрудники Университета Иллинойса провели эксперимент с пищевым маслом и грызунами. В течение недели животных держали на нежирной пище. Далее некоторые мыши на протяжении 16 недель получали не переживавшее термическую обработку, свежее соевое масло. Остальные получали масло, которое повторно нагревали. Соевое масло выбрали по той причине, что его часто используют в общепитах для приготовления фритюра и жарки.



Чтобы получить модель человеческого рака, мышам ввели клетки рака груди типа 4T1. Эти клетки отличаются повышенной агрессивностью и способностью активно формировать метастазы. Они быстро появляются в лимфатических узлах, печени, легких.



Через 20 дней после введения стало ясно, что раковые клетки в основой и контрольной группах ведут себя по-разному. Так, животные, потреблявшие повторно нагревавшееся масло, демонстрировали более активный рост метастазов (показатели от контрольной группы отличались в четыре раза). Также у основной группы было в два раза больше метастазов в легких, которые отличались повышенной агрессивностью. Ученые объясняют это так: масло, пережившее повторное нагревание, меняет состав и высвобождает акролеин - токсичный канцероген.

