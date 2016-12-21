Судный день

Сегодня окружной админсуд Киева и все остальные судебные инстанции, куда бывшие акционеры «Приватбанка» подали более 300 исков о признании его национализации неправомерной, оказались перед самым тяжелым выбором в своей истории. Вы понимаете, как непросто судьям принять справедливое, законное и, главное, непредвзятое решение между первым и вторым туром выборов. Верно унюхать правильный замысел сторон: то ли «большая сделка» намечается, то ли «верни, что взял, тогда поговорим», то ли «победитель получает все».



Снимаю шляпу перед нашей судебной системой. Такой интуиции нет ни у одной государственной структуры. Не случайно судейская корпорация сумела выжить во время приватизационного противостояния олигархов, в эпоху тотального рейдерства, проглотить две реформы и спастись от люстрации после майдана гидности. И вот жизнь поставила ее перед новым испытанием. Да еще каким!



Бывший совладелец “Приватбанка” Игорь Коломойский и компания Triantal Investments ltd из Никосии (Кипр) буквально затерроризировали Нацбанк, Мифин, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку исками о неправомерности национализации вышеупомянутого банка.



Крайний (весьма дерзкий, прямо скажем) иск и вовсе требует признать недействительным договора купли-продажи акций “Приватбанка” №БВ-744/16/13010-05/131 от 21.12.2016, заключенные с государством в лице Минфина. Он был подан в Хозяйственный суд Киева 21 февраля 2019 года, когда социологические опросы уже показывали высокую вероятность выхода во второй тур президентской гонки Владимира Зеленского. Но было еще непонятно в каком качестве – лидера или “дублера”.



Поэтому судья поступил мудро: оставил исковое заявление без движения и предоставил истцам 10-дневный срок для устранения недостатков в тексте. А когда 28 февраля новые опросы внесли ясность в политический расклад, суд принял иск к рассмотрению и дал делу №910/1834/19 ход.



Каким оно стало по счету? Цифры называют разные. Говорят, что всего существует около 300 исков, которые поэтапно обжалуют процедуры признания “Приватбанка” проблемным, что в итоге привело к его национализации.



В Окружном админсуде Киева рассматривались иски оффшора Triantal Investments к НБУ, Кабмину, ФГВФЛ и НКЦБФР о предоставлении информации относительно причин докапитализации “Приватбанка”; о результатах диагностического обследования в 2015 году (дело №826/6665/17); об отмене решения о проведении проверок операций банка (дело №826/13827/17) и др.

В свою очередь глава НБУ Валерия Гонтарева и бывший министр финансов Украины Александр Данилюк 19 декабря 2016 года заявили, что они забрали акции “Приватбанка” даром, поскольку бывшие акционеры оставили дыру в его балансе размером в 148 млрд. грн. или более $5 млрд. И ее придется заделывать за счет бюджета

Не забываем, что в декабре 2018-го Высокий суд Лондона отклонил иск государственного “Приватбанка” о выплате нанесенного бывшими акционерами ущерба в размере $1,9 млрд. Видимо, у них там в Англии с судейской “чуйкой” еще лучше, чем у нас. А может, им просто не надо мучиться и с калькулятором подсчитывать математику перетока голосов во втором туре. Им же тут не жить после 21.04

Еще около 200 исков касаются долгов 196 заемщиков. С прицелом на возврат в будущем активов, которые достались государству как залоги в “Приватбанке” – стадион “Днепр Арена”, курорт “Буковель”, зерновой терминал «Бориваж», “Укртранснафта”, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и проч. Сюда можно добавить больше 40 исков лиц, которые оспаривают свою связь с “Приватбанком”. В частности, это иски братьев Суркисов и др.Ключевыми считаются несколько направлений. Дело №826/7432/17 по иску Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – обжалование решения о признании "Приватбанка" неплатежеспособным.Дело №757/32503/17-ц – иск Коломойского к НБУ и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства (рассматривал Печерский райсуд). Еще как минимум три дела тоже касались договора поручительства – №757/53518/17-ц №757/53618/17-ц и №757/32503/17-ц.Кроме этого, в Окружном админсуде Киева рассматривались иски оффшора Triantal Investments к НБУ, Кабмину, ФГВФЛ и НКЦБФР о предоставлении информации относительно причин докапитализации “Приватбанка”; о результатах диагностического обследования в 2015 году (дело №826/6665/17); об отмене решения о проведении проверок операций банка (дело №826/13827/17) и др.Почти все иски были поданы в 2017 году (национализация "Приватбанка" состоялась в ночь с 18 на 19 декабря 2016 года). И в абсолютном большинстве случаев бывшие акционеры получали жесткий отлуп от неподкупной судебной системы.На фоне тотальных отказов резким контрастом выделяется решение Окружного админсуда Киева от 2 марта 2018 года по делу №826/6664/17. Судья Огурцов признал противоправным и отменил распоряжение НБУ №4274-р от 17 октября 2016 года о проведении внеплановой проверки “Приватбанка”. Тем самым поддержав позицию истца – оффшора Triantal Investments.Все тогда очень удивились. Потому что промежуточное, на первый взгляд, решение создает эффект домино, которое может обвалить всю стратегию национализации “Привата”. Если проверка была незаконной, то и признание банка неплатежеспособным тоже. Отсюда незаконность вхождения государства в его капитал.Вы будете смеяться, но это единственное судебное решение по многочисленным тяжбам “Привата” и Нацбанка, которое засекречено. Все остальные решения, в том числе и по делу №826/6664/17, включая апелляции Нацбанка и оффшора, доступны широкой публике.Кстати, крайнее заседание должно было состояться 12 марта в 6-м Апелляционном административном суде Киева. Но, судя по всему, его предусмотрительно перенесли на “после выборов”. Вполне логично как для судей, так и для сторон, учитывая противоположность трактовок того, что произошло в полночь 18 декабря 2016 года.По версии НБУ, они приняли решение о национализации по просьбе самих акционеров “Приватбанка”, которые за два дня до этого написали письмо главе правительства Владимиру Гройсману. В нем они предлагали государству приобрести акции банка и принять положительное решение по капитализации "Привата".Акционеры парируют, что они предлагали государству купить акции их банка, но вовсе не за 1 гривну, как это было сделано. И утверждают, что их “вынудила отдать банк государству преступная группировка во главе с тогдашним главой НБУ Валерией Гонтаревой и близким к президенту финансистом Макаром Пасенюком”.В свою очередь глава НБУ Валерия Гонтарева и бывший министр финансов Украины Александр Данилюк 19 декабря 2016 года заявили, что они забрали акции “Приватбанка” даром, поскольку бывшие акционеры оставили дыру в его балансе размером в 148 млрд. грн. или более $5 млрд. И ее придется заделывать за счет бюджета.Для подтверждения официальной версии Генпрокуратура в июле 2017 года открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 – доведение банка до неплатежеспособности путем незаконной выдачи займов на 133 млрд. грн. Но на сегодня эти дела, по некоторой информации, уже закрыты.А Нацбанк нанял за бюджетные деньги детективов Kroll (тех самых, что почти 20 лет назад искали доказательства непричастности президента Кучмы к смерти Гонгадзе) и поручил им найти улики для преследования бывших акционеров “Приватбанка” в международных судах.Докапитализация “Привата” в самом деле стоила государству грандиозные 155,3 млрд. грн. Но была ли в этом реальная острая потребность – вопрос спорный. Если не было, то кое-кто должен в будущем сесть за растрату денег госбюджета. И почему-то мне кажется, что таки сядет.В суд можно было бы позвать Гонтареву и Данилюка, чтобы они дали подробные объяснения о своих действиях. Но пикантность ситуации в том, что Гонтарева спряталась в Лондоне, откуда ее не смог выцарапать даже прокурор Константин Кулик, чтобы вручить “пидозру” в деле Курченко.А бывший министр финансов Александр Данилюк после того, как его уволил из правительства Владимир Гройсман, стал на путь исправления. И трудится в «ЗЕ команде» экономическим советником. Ему просто некогда ходить по судам: надо отгонять от босса главного конкурента, экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса.Поэтому Окружной административный суд Киева должен решить дилемму сам. РасСУДительно. На то он и суд. Взвесить все “за” и “против”. Учесть политические и репутационные риски. Подумать, как им жить дальше в этой стране после 21 апреля.Единственное, что может выручить судей – это неторопливость. Сегодня начинаются судебные прения. Надо дать возможность сторонам “дебать” друг друга как можно дольше. После окончания этой стадии процесса суд должен удалиться на совещание для принятия решения по делу. Совещаться можно долго. Вопрос сложный.Правда, имеет шанс получить приз зрительских симпатий Хозяйственный суд Киева. Если успеет до 21-го признать договор купли-продажи акций “Приватбанка” недействительным. С одной стороны, это в какой-то мере риск. Но с другой, есть оправдание. В самом деле, кто же добровольно продает крупнейший в стране системообразующий банк за одну гривну?А дальше, если, как намекнул гарант, быдло не одумается, начнется самая забавная часть судебного триллера. В независимом третейском суде Лондона появится иск гражданина Великобритании, бывшего акционера “Приватбанка” Геннадия Боголюбова о возвращении «утраченных средств» и выплате компенсации за «незаконную экспроприацию» его доли. Угадайте с трех раз ответчиков по этому иску. Ох, уж разденут кое-кого...Кстати, не забываем, что в декабре 2018-го Высокий суд Лондона отклонил иск государственного “Приватбанка” о выплате нанесенного бывшими акционерами ущерба в размере $1,9 млрд. Видимо, у них там в Англии с судейской “чуйкой” еще лучше, чем у нас. А может, им просто не надо мучиться и с калькулятором подсчитывать математику перетока голосов во втором туре. Им же тут не жить после 21.04.