15-я победа Эрдогана

Вопреки всем заговорам Партия справедливости и развития (ПСР) одержала победу на 15-х выборах, в которых участвовала, и набрала 45% голосов. По итогам этих выборов избиратели дали пощечину политике террора и предоставили вотум доверия президентской системе. На выборах 31 марта, которые стали настоящим торжеством демократии, Турция отдала 52,3% голосов за Союз народа.

Этот блок победил в 52 городах, в том числе 17 крупных городах. ПСР выиграла в 40 городах, в том числе 16 крупных городах, а ее партнер по Союзу народов Партия националистического движения (ПНД) — в 12 городах, в том числе одном крупном городе, при 5% голосов.



Высокая явка



На выборах 31 марта проголосовало 57 миллионов избирателей, было установлено 168 тысяч избирательных урн. Впервые своим правом голоса воспользовались около миллиона человек. Явка на выборах, которые прошли в атмосфере доверия и праздника по всей Турции, была высокой вопреки ожиданиям. До выборов, исходя из опросов, предполагалось, что из-за большого числа неопределившихся избирателей явка может быть низкой. Но, согласно неофициальным результатам, выборы состоялись при явке на уровне 84%.



Победила Партия справедливости и развития



Когда урны для голосования были вскрыты, блок зла, который, играя с курсами валют до выборов, делал все возможное, чтобы создать проблемы для турецкой экономики и таким образом повлиять на выбор избирателей, снова испытал разочарование. Ведь, как на всех проведенных за 17 лет выборах и референдумах, избиратели снова вывели на пьедестал ПСР под руководством Эрдогана.



Поддержка Союзу народа



Турция впервые на муниципальных выборах испытала систему широких альянсов. Победу на выборах, которые в отдельных крупных городах прошли в ожесточенной борьбе, одержал Союз народа. Данный блок, состоящий из ПСР и ПНД, согласно предварительным результатам, получил более 52% голосов. Этим итогом граждане страны в то же время не позволили поставить под сомнение переход к президентской системе и гарантировали его.



Пощечина Демократической партии народов и «Хорошей партии»



А проиграл выборы Союз нации, который образовали Республиканская народная партия (РНП) и Хорошая партия, заручившиеся поддержкой террористических организаций и всех врагов Турции, а также примкнувшая к ним Демократическая партия народов (ДПН) — ответвление террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК). Избиратели не поверили политике террора. Хорошая партия утратила поддержку, набрав 7,1% против 9,9% голосов, полученных на выборах 24 июня 2018 года. Но самая сильная пощечина была дана ДПН: в то время как на выборах 24 июня 2018 года ДПН набрала 11,7% голосов, на этот раз она практически растворилась, получив только 3,8%.



Кто и что выиграл



ПСР, согласно предварительным результатам, одержала победу в 16 крупных городах, прежде всего в Стамбуле, 24 илях и 536 ильче (административные единицы в Турции — прим. пер.). А ее партнер по Союзу народов ПНД победила в одном крупном городе, 11 илях и 151 ильче. В то время как РНП выиграла в 10 крупных городах, 10 илях и 186 ильче, Хорошая партия смогла победить только в 21 ильче. А ДПН сумела получить муниципалитеты в трех крупных городах, четырех илях и 50 ильче.



Выиграл все выборы, в которых участвовал



Президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл 15-е выборы, в которых участвовал с 1994 года, и установил рекорд.



В 1994 году Эрдоган победил на выборах мэра Стамбула.



В 2002 году Эрдоган привел к власти ПСР с результатом 34% голосов.



В 2004 году ПСР одержала победу на муниципальных выборах, набрав 41,7%.



На всеобщих парламентских выборах 2007 года ПСР удалось повысить число голосов в свою пользу до 47% и снова стать правящей партией.



В 2008 году было выиграно еще одно всенародное голосование, когда референдум об избрании президента народом завершился результатом 69,12%.



На муниципальных выборах 2009 года ПСР получила 38,6%.



В 2010 году состоялся еще один референдум о поправках к конституции, на котором также была одержана победа с результатом 58%.



А в 2011 году ПСР снова стала правящей партией, набрав 49,8%.



На муниципальных выборах 2014 года ПСР в очередной раз получила поддержку народа на уровне 45,6%.



А на президентских выборах 2014 года Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом Турции, набрав 51,79%.



На всеобщих парламентских выборах 2015 года ПСР при 40,87% голосов снова пришла к власти.



На вторых выборах, проведенных в 2015 году, ПСР набрала на этот раз 49,50%.



На референдуме о переходе к президентской системе в 2017 году снова успех: 51%.



На выборах 2018 года — победный результат 52,6%.



Наконец, на вчерашних муниципальных выборах была одержана очередная победа.



Источник: Sabah



