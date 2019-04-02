Курс биткоина подскочил до максимума за четыре месяца

Курс криптовалюты биткоин резко вырос в ходе торгов в ночь на вторник, поднявшись до максимального показателя с ноября прошлого года – выше $5000. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные MarketWatch 2 апреля.



На 9:45 по Киеву курс биткоина просел до $4710, что все равно на 13,5% выше уровня предыдущего дня.



Отмечается, что после падения на 74% по итогам прошлого года курс биткойна был относительно стабильным, без резких колебаний. Эксперты затрудняются назвать причины ралли криптовалюты во вторник.



"Рынок биткойнов и криптовалют в целом остается относительно небольшим по сравнению с другими рынками, – говорит управляющий партнер Kenetic Capital Жэхань Чу. – Он во многом подвержен внезапным всплескам, и не думаю, что сегодняшний случай отличается от других подобных всплесков энтузиазма".



Стоимость других популярных криптовалют также растет: Ethereum – на 7,11%, до 152,46 доллара, Ripple – на 8,24%, до 0,3363 доллара, Bitcoin Cash – на 9,75%, до 185,17 доллара.



По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 163,242 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% всего рынка криптовалют.

