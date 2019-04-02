Разворота во внешней политике не будет - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, принципиальных изменений во внешней политике Украины при новоизбранном президенте не будет. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.



Журналист задал вопрос министру о благополучии Украины в будущем, а также отметил, что на Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского в отношении политики международных отношений, как он собирается иметь дело с Россией и как он будет вести себя с западными союзниками.



"Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики – ред.), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - сказал министр.



На вопрос журналиста о том, не поменяет ли Украина свои отношения с Российской Федерацией, Климкин ответил отрицательно, подчеркнув, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а также курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".



"Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии, это решено на 100%", - заявил он.

