Транзитный спор "Газпрома" и "Нафтогаза" на 12 миллиардов долларов рассмотрят в 2021 году

Стокгольмский арбитраж назначил слушания по требованию "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" 11,58 миллиарда долларов на апрель—май 2021 года.



Об этом сообщается в годовой отчетности "Газпрома" за 2018 год, передает РБК.



НАК "Нафтогаз Украины" 6 июля 2018 года направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа.



Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотр тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.



В марте 2019 года "Нафтогаз" направил "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом.



Указано, что основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы. В частности, правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

