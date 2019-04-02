Тимошенко получила больше всего голосов в Качановской колонии

Из 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на спецучастке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии (Харьков), более 40% проголосовали за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.



Как свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии во вторник, за Ю.Тимошенко отдали голоса 110 человек (40,6%). На втором месте со значительным отрывом Владимир Зеленский. Его поддержали 68 человек (25,1%). За нынешнего президента Петра Порошенко проголосовали 20 избирателей (7,4%).



Как известно, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.



С 30 декабря 2011 года она отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.



22 февраля 2014 года Ю.Тимошенко была освобождена, после того как Верховная Рада проголосовала за ее освобождение.

