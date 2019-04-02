«Правила выживания»: как выбрать полезное и безопасное куриное мясо?

Сегодня, 2 апреля, в 13:45 на телеканале «Интер» – новый выпуск уникального ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе куриного мяса и как защищать свои права, если вам продали некачественный товар.



Курятина – популярный продукт в рационе украинцев. Ее варят, жарят, куриным бульоном лечат от простуды. Она полезна для здоровья и идеально подходит для диетического питания. Но только в том случае, если она свежая и выращена без применения лекарственных препаратов. Оказывается, этот сверхпопулярный диетический продукт может содержать в себе множество вредных веществ: антибиотики, гормоны, которыми эту курицу кормили, и опасные бактерии, если мясо неправильно хранилось. Например, киевская художница Ирина Малиновская приобрела куриную грудку в одном из столичных магазинов. Уже на кухне, собравшись приготовить ужин, женщина увидела, что мясо внутри – зеленое! Почему так произошло? Насколько украинская курятина безопасна для нашего здоровья?







«Факторов, влияющих на качество курятины, множество. Среди них – применение антибиотиков и гормонов для выращивания птицы, – говорит Елена Сидоренко, эксперт по качеству и безопасности пищевой продукции. – Проблема в том, что регулярное поступление лекарств с пищей угнетает микрофлору организма и снижает иммунитет. Человек часто болеет, а лечить заболевания становится все сложнее, потому что микробы приобретают устойчивость к препаратам, которые прописывает врач. Мой совет – отваривать мясо, слив первый бульон после закипания. Это поможет избавиться от остатков лекарственных средств в курином мясе. Любая другая термическая обработка, как то запекание или приготовление на пару, антибиотик в продукте не нейтрализует».



Где купить вкусную и безопасную для здоровья курятину? Как отличить домашнюю птицу от фермерской? Какие простые методы помогут понять, что курица свежая? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: автор сюжетов программы и ведущая Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством КНТЭУ Елена Сидоренко; директор государственной исследовательской станции птицеводства НААН Украины Олег Катеринич; диетолог Борис Скачко; адвокат Регина Гусейнова; терапевт Елена Егорова; эколог Анна Данеляк. Полезными советами также поделится звездный эксперт этого выпуска – актриса Ольга Сумская.



«Только диву даешься, когда узнаешь, какие маневры с мясом проделывают производители ради прибыли. Никто не несет за это ответственности, им абсолютно безразлично, что они продают, – возмущается Ольга Сумская. – Но мы должны внимательно относиться к продуктам, попадающим на наш стол. Ведь каждая покупка может повлиять на здоровье семьи. «Правила выживания» – очень важный и нужный проект на сегодняшний день. Он помогает разобраться и сориентироваться в вопросах качества нашей жизни. Сегодня нужно уметь себя защитить».



Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный куриному мясу, смотрите сегодня, 2 апреля, в 13:45 на телеканале «Интер».



Также на этой неделе зрители увидят следующие выпуски «Правил выживания»:

В среду, 3 апреля, в 13:45 в эфир выйдет выпуск, посвященный поездам.

В четверг, 4 апреля, в 13:45 программа о том, как правильно выбирать зелень.

В пятницу, 5 апреля, в 13:45 темой выпуска станет красная и черная икра.

