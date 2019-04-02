Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. Их слова приводит Independent.



По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснил один из них.



Кроме того, представители компании рассказали об оптимальных условиях стирки джинсовых вещей. «Выверните их наизнанку, положите в машину вместе с другой одеждой темных цветов и включите режим с прохладной температурой. Используйте жидкое моющее средство, но без отбеливателя», — советуют в Levi’s.

