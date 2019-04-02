Определена оптимальная частота стирки джинсов

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. Их слова приводит Independent.

По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснил один из них.

Кроме того, представители компании рассказали об оптимальных условиях стирки джинсовых вещей. «Выверните их наизнанку, положите в машину вместе с другой одеждой темных цветов и включите режим с прохладной температурой. Используйте жидкое моющее средство, но без отбеливателя», — советуют в Levi’s.