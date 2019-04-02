Виталий Кличко планирует проехать 5000 км на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко начал тренировки на велосипеде и собирается преодолеть 5000 км за велосезон.







Об этом экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.



“5000 км в этом году на велосипеде у меня будет”, - отметил Кличко в видео с утренней тренировки.



Как сообщалось, мэр украинской столицы Виталий Кличко 31 марта голосовал на президенстких выборах на участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, куда также приехал на велосипеде.



