Месси заработал больше Роналду

Месси заработал больше Роналду

Французское издание France Football выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом сообщает Goal.

Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого игрока. За год 31-летний аргентинец зарабатывает 130 миллионов евро. В эту сумму входит как зарплата футболиста в клубе, так и доходы от рекламных контрактов. Второе место занял португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его заработок составил 113 миллионов евро в год. На третьей строчке рейтинга — бразилец Неймар (91,5 миллиона евро в год).

Обладатель «Золотого мяча» хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сумел попасть в двадцатку рейтинга. При этом в числе наиболее высокооплачиваемых игроков планеты сразу три его одноклубника — валлиец Гарет Бэйл, немец Тони Кроос и испанец Серхио Рамос.

Месси не выигрывал «Золотой мяч» с 2015 года. В то время как Роналду удостаивался награды в 2016-м и 2017-м.