Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не прошла во второй тур президентских выборов, надеется на успех на выборах в Верховную Раду Украины.



"Наша борьба за демократическую европейскую справедливую Украину не завершена, и шанс, который утрачен во время выборов президента в первом туре – это только один потерянный шанс. У нас с вами остается еще одна возможность в корне все изменить, воплотить в жизнь "Новый курс" – это следующие парламентские выборы", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции во вторник в Киеве.



Она поблагодарила тех избирателей, которые отдали за нее свои голоса в первом туре президентских выборов, а также свою команду за проделанную работу. Политик призвала не ударяться в пессимизм.



Обращаясь к избирателям других кандидатов, не прошедших во второй тур выборов президента, Ю.Тимошенко призвала их "не опускать руки".



"Наша борьба не завершена. Мы объединяем усилия, готовим все наши шаги и действия. И мы делаем ставку на то, что на парламентских выборах мы все-таки сможем довести наше дело до логического завершения", - добавила она.



Как сообщалось, на выборах президента Украины, согласно итогам обработки 98,3% протоколов через систему "Выборы", за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, она занимает третье место, уступая, шоумену Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко.

