ЦИК осталось подсчитать менее 1%

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13 часов 45 минут обработала 99,07% протоколов в электронном виде на очередных выборах Президента Украины. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК. Согласно подсчетам Владимир Зеленский сохраняет лидерство, за него свои голоса отдали 30.22%.



За Петра Порошенко проголосовали 15.92% избирателей.



Юлия Тимошенко набирает 13.39%, Юрий Бойко - 11.68%, Анатолий Гриценко – 6.92%, Игорь Смешко – 6.03%, Олег Ляшко – 5.48%.



Кроме того, Александра Вилкула поддержали 4.15% избирателей, Руслана Кошулинского - 1.63%.



Другие кандидаты набирают менее 1%.

