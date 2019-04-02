В Нидерландах запретят носить никабы и бурки

В Нидерландах с августа начнет действовать запрет на ношение женской одежды, закрывающей лицо.



Об этом сообщает NOS.



“Дату введения запрета на ношение паранджи, бурки и никаба перенесли с 1 июля на 1 августа ”, - говорится в сообщении.



В частности, с августа одежду, закрывающую лицо, больше нельзя носить в образовательных учреждениях, государственных учреждениях, больницах, общественном транспорте.



Нарушителям грозит штраф в размере до €410.



