В Киеве раскопали улицу XVII века

В Подольском районе столицы археологи обнаружили улицу XVII-XVIII веков. Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, сообщает пресс-служба горсовета.



На улице Щекавицкой архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины проводит охранно-спасательные исследования, во время которых была обнаружена большая коллекция археологических материалов ХII-XIX веков.



"Среди индивидуальных находок - три древнерусских креста - энколпиона, три свинцовых княжеских печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. и т.п. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков. Обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", - рассказал Никоряк.



Он отметил, что большое количество монет и товарных пломб XIX века характерны для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок.



"Также зафиксированы остатки около 10 небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков, обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)" - отметил руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин.



Сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются и реставрируются. Затем будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственный музейный фонд Украины.

