В ООН посчитали население Земли

Численность населения Земли в этом году составила 7,7 млрд человек. Об этом шла речь во время сессии Комиссии по народонаселению и развитию, которая стартовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба ООН.



По словам первого заместителя генсека ООН Амины Мохаммед, за последние 25 лет значительно сократилось число людей, живущих в условиях крайней бедности, на 40% снизились масштабы материнской смерти, существенно увеличилась продолжительность жизни людей.



За период с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире выросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится еще на 2 года. Во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения.



При этом Мухаммад отметила, что нынешние демографические тенденции приводят к серьезным экологическим, экономическим и социальным проблемам.



Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу века увеличится примерно до 11 млрд человек.



"Рост численности населения и экономический рост привели к огромному росту масштабов производства и потребления, обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - отметила Мохаммед.

