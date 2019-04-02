Полиция начинает подготовку к работе во время второго тура выборов

Полиция начинает расчет сил и средств для работы во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.



Сегодня, 2 апреля, во время видеоселекторного совещания, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев поставил задачу руководителям территориальных подразделений обеспечить проведение качественных расчетов личного состава.



Кроме того, в пресс-службе отметили, что необходимо предусмотреть минимальный уровень комфорта для работников, задействованных для охраны избирательных участков.



В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме.

