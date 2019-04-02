НБУ укрепил курс гривни сразу на 33 копейки

НБУ укрепил курс гривни сразу на 33 копейки

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующее средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 апреля, на 33,6 копеек до 26,8823 грн/доллар. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 апреля, на 1,22 копейки до 27,2183 грн/доллар.

Напомним, ранее Национальный банк Украины незначительно снизил официальный курс основных валют по отношению к гривне на 2 апреля, установив официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар.