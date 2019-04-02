НБУ укрепил курс гривни сразу на 33 копейки

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующее средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 апреля, на 33,6 копеек до 26,8823 грн/доллар. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на НБУ.



В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 апреля, на 1,22 копейки до 27,2183 грн/доллар.



Напомним, ранее Национальный банк Украины незначительно снизил официальный курс основных валют по отношению к гривне на 2 апреля, установив официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар.

