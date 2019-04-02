Зеленский готов к дебатам – советник штаба кандидата

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, отмечает политконсультант и советник его штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков

"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко (действующий президент Украины Петр Порошенко - ИФ) Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - ИФ) или какой-то другой кандидат. Как это будет происходить, когда, в каком режиме – я пока об этом ничего сказать не могу. Давайте дождемся сначала второго тура, а потом будет решать проблемы по мере их поступления", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Д.Разумков отметил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" оппоненты, но считает, что им сначала стоило бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил действующий президент П.Порошенко, обозвав их "марионетками Коломойского", и называя других кандидатов "пророссийскими".

"В ходе избирательной кампании президент говорил, что есть он, а все остальное – это Путин (президент России Владимир Путин – ИФ). Так вот как-то странно у него получилось, потому что исходя из тех рейтингов, которые показали эти выборы, 85% - это не он (П.Порошенко – ИФ). Но я уверен, что эти 85% являются настоящими патриотами нашей страны, точно так же, как те 15%, которые проголосовали за него. И в этом наша ключевая разница – в уважении людей, которые делают свой осознанный выбор, в уважении граждан страны", - подчеркнул он.