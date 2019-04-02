Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10%

Доходы государственного бюджета в марте 2019 года составили 85,7 миллиарда гривен - на 10% меньше планового показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Общий фонд госбюджета получил 77,37 млрд грн - недовыполнение относительно плана составило 7,4%.

Доходы госбюджета за три месяца составили 210,5 млрд грн - ниже плана на 4,9%.

Доходы общего фонда госбюджета в январе-марте составили 178,2 млрд грн, что на 8,2% меньше по сравнению с ожидаемым показателем.

Налоговые поступления в марте составили 47,533 млрд грн, что на 2,3% меньше плана.

В то же время сообщается, что таможня перечислила в госбюджет в марте на 9,6% меньше, чем ожидалось, - 27,554 млрд грн.

Возмещение НДС снизилось до 12,598 млрд грн по сравнению с 13,05 млрд грн в феврале 2019 года. В целом мартовский план по ГФС недовыполнен на 5,1%.

План по ГФС недовыполнен в январе-марте 2019 года на 8,6%.