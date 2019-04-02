Москва открыта для диалога с Киевом по выполнению "Минска—2"

Москва открыта для диалога с Киевом, нацеленного на выполнение минских договоренностей, но президент Украины Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение минских договоренностей. У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать. Когда (представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу) Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам он подписался под особым статусом Донбасса, каковой достаточно подробно изложен в минских договоренностях", - заявил Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

