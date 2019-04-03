Под Сумами повесилась глава участковой избирательной комиссии

В Сумской области заместитель главы участковой избирательной комиссии повесилась на чердаке в собственном доме. Инцидент произошел еще до выборов - в пятницу, 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову.



"В селе Яцине Путивльского района, 29 марта, исчезла женщина (которая была заместителем главы участковой избирательной комиссии - прим. ред.). В тот же день вечером ее нашли родные на чердаке (собственного дома - прим. ред.) повешенной", - сказала Биганова.



По ее словам, было сделано громкое заявление, что женщина повесилась за несколько дней до выборов, потому что была заместителем главы избирательного участка.



"Это самоубийство и к выборам не имеет никакого отношения. В кармане женщины мы нашли записку, где она просила никого не винить в ее смерти. Также, стоит отметить, что в семье уже были случаи суицида. Отец повесился, а брат отравился", - рассказала Биганова.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство). В рамках этого уголовного производства выясняют обстоятельства случившегося.

