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- Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе
Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе
Реформа судебной системы при президенте Петре Порошенко во многом была имитацией реформы, поэтому команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на президентских выборах намерена осуществить ее перезапуск.
"Представим на следующей неделе наше видение", - сказал член команды В.Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк во вторник на организованном "Бендукидзе free market центром" Free market road show.
Он отметил, что судебная система "будет поставлена с ног на голову", и эти действия начнутся с Верховного суда и Апелляционного суда.
А.Данилюк также подчеркнул, что необходим перезапуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине. По его словам, в настоящее время она не работает из-за политической зависимости: даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводить эффективные расследования, то они блокируются Специализированной антикоррупционной прокуратурой. "Проблема с лидерством в антикоррупционной прокуратуре", - считает представитель команды В.Зеленского.
Он выразил надежду, что еще П.Порошенко как президент сформирует Антикоррупционный суд, напомнив, что тот должен был сделать это еще в минувшую субботу. По словам А.Данилюка, при желании суд мог бы принимать первые решения уже сегодня.
А.Данилюк спрогнозировал, что в случае победы В.Зеленского на выборах "первые посадки" произойдут "уже вскоре после выборов".