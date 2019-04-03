Цена на нефть достигла максимума за пять месяцев

Стоимость нефти эталонных марок уже третий день подряд поднимается на сигналах сокращения добычи в ОПЕК. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Dow Jones.



Отмечается, что июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 кв подорожали на $0,33 (0,48%) и торгуются на уровне $69,34 за баррель.



Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,78 (1,27%) - до $62,37 за баррель. Это максимальный уровень за последние пять месяцев.



С начала текущего года цена WTI подскочила более чем на 37%.



По информации министерства энергетики России, страна в марте в рамках соглашения с ОПЕК+ смогла сократить среднесуточную добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки относительно октября.



"Март продемонстрировал ясные признаки того, что ОПЕК+ остаются приверженными соглашению о сокращении производства и экспорта, объявленному в прошлом году, - отмечают аналитики Kpler. - Проблемы в Венесуэле приводят к снижению поставок, их объем к месяца опустился ниже 1 млн б/с впервые за более чем пять лет. Даже Алжир, показавший рекордный объем в феврале, в марте уменьшил поставки на 316 тыс. б/с нефти".



Кроме того, инвесторы ожидают информацию о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Аналитики ожидают, что они сократились на минувшей неделе на 900 тыс. б/с.

