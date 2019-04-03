Бойко считает, что его партия укрепила позиции во всех регионах Украины

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, который занял четвертое место в первом туре президентских выборов на Украине, считает, что его партия укрепила позиции во всех регионах страны.



Бойко по итогам прошедших 31 марта президентских выборов на Украине не набрал достаточного количества голосов, чтобы пройти во второй тур, который состоится 21 апреля. Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре 2019 года.



"Результаты голосования показали, что мы как политическая сила укрепились во всех регионах Украины. По данным ЦИК и результатам параллельного подсчета голосов, поддержка моей кандидатуры по всей Украине составила 11,68%. А это значит, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" укрепилась в центральных регионах, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой областях, усилилась на западной Украине", - написал Бойко на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, все показатели намного выше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 году.



"Смена власти - это требование украинцев, которое ярко проявилось уже по результатам первого тура. Люди осознают свою ответственность за судьбу страны, они активно участвуют в политической жизни, а это залог развития общества", - добавил Бойко. Он отметил, что партия будет продолжать борьбу за лучшее будущее Украины и ее граждан.

