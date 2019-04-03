РПЦ призвала ОБСЕ изучить нарушения прав верующих на Украине

Заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выступая на совещании ОБСЕ в Вене во вторник, призвал к изучению украинских дискриминационных законов Венецианской комиссией...

... и расширению мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора информации о нарушении прав украинских верующих. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела.



"Мы получаем сведения о многочисленных нарушениях прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ). О них свидетельствовал, в частности присутствующий на совещании глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба). Необходимо расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине таким образом, чтобы она собирала и представляла международному сообществу факты многочисленных нарушений религиозной свободы властями Украины", - цитирует его выступление пресс-служба.



По мнению Кипшидзе, приведенному в сообщении пресс-службы, предпринимающиеся на Украине попытки принудительно переименовать УПЦ противоречат европейским принципам. "Так называемый закон о переименовании, принятый на Украине, самым неприкрытым способом нарушает "Руководящие принципы", и должен получить правовую оценку Венецианской комиссии", - гласит ее сообщение.



Он отметил, сообщает пресс-служба, что одобренные в 2014 году Венецианской комиссией "Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных общин и общин, придерживающихся определенных убеждений", разработанные Бюро по демократическим институтам и правам человека, говорят об "обязанности государства при предоставлении статуса юридического лица религиозным общинам обеспечивать правовую возможность самим решать вопросы о руководителях, внутренних правилах, структуре общины и методах назначения священнослужителей, а также о своем названии".



Венецианская комиссия - это консультативный орган совета по конституционному праву, учрежденный в Страсбурге по решению 18 стран - членов Совета Европы 10 мая 1990 года. 20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым УПЦ был отведен срок до четырех месяцев на переименование в Российскую православную церковь. 29 марта 2019 года Киевская митрополия УПЦ обжаловала приказ Минкульта Украины о переименовании в Окружном административном суде Киева.

