Россия допустила возможность дополнения минских договоренностей

Москва настаивает на том, что суть минских договоренностей должна оставаться нетронутой, "другого документа нет", но их можно дополнять, например, предоставить наблюдателям от ОБСЕ вооружённую охрану ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Другого документа, кроме минских договорённостей, нет. Их можно, конечно, дополнять. Например, придать наблюдателям от ОБСЕ вооружённую охрану ООН, как мы это и предлагаем в ответ, кстати, на озабоченности тех же украинцев безопасностью наблюдателей ОБСЕ. Но суть этих договорённостей должна оставаться нетронутой. Главное в них – вопросы решаются напрямую между Киевом, Донецком и Луганском", - заявил Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

