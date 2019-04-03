Патриарх Кирилл рассказал об усилении дискриминации по отношению к УПЦ

Дискриминация по отношению к Украинской православной церкви на Украине все усиливается, и в Русской православной церкви этим очень обеспокоены, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом и католикосом всех армян Гарегином II.



В ходе беседы предстоятель Русской православной церкви сообщил, что хочет поведать армянскому духовному лидеру "о нашей очень большой скорби в связи с ситуацией, которая складывается в братской Украине".



"Действительно, положение канонической, законной Украинской православной церкви не становится лучше - напротив. Удивительно, что в европейской стране, на виду всей Европы, страна, которая провозглашает свою преданность европейскому выбору, так грубо нарушает человеческие права и свободы. И каноническая Украинская православная церковь сегодня дискриминируется, и это совершенно очевидный факт", - сказал патриарх.



Говоря о деятельности Константинопольского патриархата на Украине, он заметил, что Украинская церковь уже 300 лет находится в составе Русской православной церкви, и "никому не дано пересматривать историю". По словам патриарха, если будут "с такой легкостью пересматриваться история, отменяться некие юридические, канонические документы, которые и определили именно такой или иной статус, то нас просто ждет хаос, потому что это нарушение всяких канонических норм и правил".



"Мы всячески защищаем сегодня права Украинской православной церкви и считаем, что права верующих должны быть защищены. Не должно быть никакой угрозы захваты храмов, а сегодня храмы захватываются, силой, где-то уже более 60 храмов захвачены силой. И тем более, конечно, очень важно, чтобы никто не посягал на те святыни, которые являются очень важными для всего русского православия - как для украинцев, так и для россиян, и для всех наций и народов, которые входят в состав нашей Церкви", - сказал глава РПЦ.



По его словам, обеспечение порядка в этих святых местах, находящихся на территории Украины, и прав верующих людей канонической Церкви совершать в них богослужения "является непременным условием того, чтобы можно было говорить о соблюдении прав и свобод верующих людей на Украине".



"Но, к сожалению, есть угрозы - их иногда артикулируют радикально настроенные украинские политики, о том, что могут быть захваты этих храмов и монастырей, передача их в пользу неканонических групп – все это, конечно, нас очень беспокоит", - заявил духовный лидер.



Он признал, что вмешательство Константинополя в церковную ситуацию на Украине "не помогло укреплению единства украинского православия, не решило ни одной проблемы, но создало новые проблемы".



"Возникли те проблемы, которые ослабляют всеправославное единство. Мы очень опечалены этим обстоятельством, но не мы инициаторы этих негативных обстоятельств", - добавил предстоятель РПЦ.



Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников в УПЦ заявляют уже об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против канонической церкви в ряде украинских СМИ.

