Лавров считает, что Порошенко "отбился от рук" Европы

Президент Украины Петр Порошенко не слушается Германию и Францию, потому что у него есть американские "заступники", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Положения о том, какие права должен иметь Донбасс, формулировала в том числе и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. То, что их "подопечный" отбился от рук, это факт.



С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники". А с другой стороны, им тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их "посредничество", как они его называют, провалилось", - заявил Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

