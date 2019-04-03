Эквадор заявил, что Ассанж нарушал условия пребывания в посольстве в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж многократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской республики Ленин Морено.



"Господин Ассанж слишком много раз нарушал условия соглашения <…> Дело не в том, что он не может свободно говорить или выражать свою позицию, но он не может лгать и тем более заниматься хакерством", - сказал он в интервью Эквадорской ассоциации радиовещания.



"Кроме того, он не может вмешиваться в делах других стран, он находится на эквадорской территории, и мы несем за него ответственность", - добавил Морено. Президент также отметил, что правительство Эквадора продолжает вести переговоры с британскими властями для урегулирования ситуации с Ассанжем. "В ближайшем будущем мы наверняка найдем решение", - сказал глав государства.



