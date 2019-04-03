Вышел финальный трейлер "Кладбища домашних животных"

Киностудия Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер хоррора "Кладбище домашних животных", основанного на одноименном романе Стивена Кинга. Видео за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров.



По сюжету фильма, семья врача переезжает в провинцию из большого города в дом, расположенный возле леса. Спустя какое-то время герои начинают понимать, что лес странный, и происходят там необъяснимые события.



Однако кошмар постигает семью тогда, когда сын врача погибает в автокатастрофе.



В главных ролях в фильме снялись Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис"), Джон Литгоу ("Декстер") и Эми Саймец ("Чужой: Завет").



Режиссерами картины являются Кевин Кельш и Деннис Видмайер. Выход ее состоится 4 апреля 2019 года.





