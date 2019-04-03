Диетологи запретили диабетикам пить обычный кофе

Диабет 2-го типа легко контролировать, если правильно формировать режим питания, говорят эксперты. Как передает The Daily Express, в целом диабетикам следует придерживаться принципов здорового питания, выбирая продукты с низким содержанием сахара, жира и калорий.



Однако до недавнего времени оставалось множество вопросов относительно напитков в рационе. В частности, все неоднозначно с кофе. С одной стороны, кофеин в кофе на непродолжительное время вмешивается в работу инсулина, что повышает уровень сахара в крови. Но, с другой стороны, в кофе присутствуют и другие соединения, полезные для диабетиков.



Среди них полифенолы - соединения, способные предотвращать и уменьшать воспаление, которое свойственно для диабета. Также в кофе можно найти магний. А его не раз связывали со сниженным риском развития диабета 2-го типа. В связи с этим британские медики советуют пить кофе без кофеина.

