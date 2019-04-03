Экспортный прорыв поднимет цены на молоко

Тема далекая от второго тура президентских выборов – молоко. Есть две новости: хорошая и как обычно. Украина вошла в топ-10 экспортеров молочного сырья. Но при этом у нас снижается поголовье молочного стада, падают надои и растет импорт молочной продукции из ЕС и Беларуси. В этих условиях для развития животноводства нужно либо терпение, либо снижение внутреннего потребления. А тут еще наступают евростандарты: с будущего года сдавать частное молоко на предприятия будет запрещено...



Как сообщила пресс-служба НБУ, рост цен на сыры и кисломолочные продукты связан с подорожанием этих товаров на внешних рынках и снижением поголовья крупного рогатого скота (КРС). Действительно — скота стало меньше. На начало этого года у нас по статистике было 1967,6 тыс. коров: за прошлый год их стало меньше на 50,2 тыс. При этом свыше 76% голов (1499,7 тыс.), сосредоточены в частных хозяйствах. Остальные 467,9 тыс. – в крупных комплексах.



Интересно, как нам в таких условиях удастся выполнить требования евростандартов с 1 января 2020 года? Дело в том, что к этой дате молокозаводы должны прекратить прием молока так называемого сорта “второй" из домохозяйств, не оборудованных сертифицированными доильными аппаратами и специальными условиями содержания скота.



На сегодня выполнить эти требования (сроки введения которых уже несколько раз сдвигались) могут лишь отдельных крепкие фермерские хозяйства, разжившиеся государственной дотацией. В то же время 73% молока перерабатывающим предприятиям поставляют именно селяне. И снижение надоя домашних коров в прошлом году привело к уменьшению общего производства молока на 2%, по сравнению с позапрошлым. Если быть точными, то всего надоили 10,099 млн. тонн, в том числе комплексы – 2,76 млн. тонн молока.



Но эта доля молочного сырья, как правило, не попадает на внутренний рынок, а идет за границу, поскольку в ЕС не принимают молоко другого класса, чем экстра. А оно не должно быть из наших частных хозяйств. Причем своим фермерам они разрешают, а нашим не доверяют.



Специалисты подтверждают, что лидерские позиции в экспорте сливочного масла в Европу мы завоевали благодаря поставкам его в монолитных блоках для использования в кондитерской промышленности или дальнейшей переработки. То же самое касается сухого молока и сухой сыворотки (в мешках), пастеризованного и сгущенного молока, сливок и сырного продукта. Все это идет на переработку

Возможно, при благоприятных условиях через 2-3 года вырастет новое поколение коров и даст большое количество молока. Но вряд ли это серьезно скажется на ценах, поскольку ниже рентабельности продукцию никто сдавать не захочет. К тому же трудно предсказать как скажется на ценах запрет домашнего молока с 2020 года и насколько вырастет импорт. Поживем — увидим

Тем не менее Украина завоевывает ведущие позиции в экспорте молочных продуктов. По данным Евростата, который ссылается на Глобальную торговую ассоциацию, мы уже вошли в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Самые лучшие показатели по сливочному маслу – наша страна занимает пятое место. Впереди – только Новая Зеландия, страны ЕС, Беларусь и США. Покупателями нашего масла выступают в основном Марокко, Турция, Нидерланды и страны ЕС.По обезжиренному сухому молоку и сухой сыворотке у нас восьмое место. Опять-таки впереди – Канада, Беларусь, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, США. А по экспорту технического казеина наша страна – в тройке лидеров, следом за ЕС и Новой Зеландией.Наверное, вы уже уловили, что в перечне нет сыров, йогуртов, сметаны или сливок. Хотя сливки и сгущенку мы в Европу поставляем. И самые большие объемы у “Рошен”. Йогурты тоже поставляем. И тут лидер «Лакталис-Украина». Эта же компания на втором месте по экспорту (не только в Европу) сыров после “Комо”. Не стоит забывать, что Lactalis – это транснациональная корпорация с оборотом около $18,5 млрд. Как они сами о себе говорят – мировой лидер по производству сыров и кисломолочных продуктов. Имеет перерабатывающие мощности в 47 странах мира, а сбыт – почти в 90. Самая известная торговая марта – “Президент”. Есть еще “Дольче”, “Лактония” и многие другие, которые нам не знакомы.К чему я веду? Наш хваленый молочный экспорт, по сути, разновидность давальческой схемы. Только сырье не завозится из-за границы, а берется на собственных фермах. Потом готовая продукция уходит по сбытовым точкам международной компании в мире. Очень хорошо, что мы таким образом встроены в систему продовольственной глобализации.Но в целом это не решает наших проблем. А они заключаются в том, что при идеальнейших природных условиях для высокопродуктивного молочного животноводства мы пока удостоились статуса поставщика полуфабрикатов.Специалисты подтверждают, что лидерские позиции в экспорте сливочного масла в Европу мы завоевали благодаря поставкам его в монолитных блоках для использования в кондитерской промышленности или дальнейшей переработки. То же самое касается сухого молока и сухой сыворотки (в мешках), пастеризованного и сгущенного молока, сливок и сырного продукта. Все это идет на переработку.Другими словами, на прилавках европейских супермаркетов вы не увидите пачки масла украинского производства или пакеты молока. Вряд ли найдете творог, сыр или йогурт. Но все это мы съедим внутри тортов, печенья, соусов и т.д. Не вижу в этом ничего обидного. Поставщиком сырья быть тоже неплохо.Но штука в том, что не все наше сырье, поставленное в Европу, съедается там на месте. Кое-что после переработки приходит к нам обратно в виде импорта с более высокой добавленной стоимостью. В прошлом году нам пришло импортной “молочки” на $94,6 млн. Это гораздо меньше, чем наш экспорт – $317,6 млн. Но лиха беда начало. Пугают темпы роста импорта: твердых сыров на 40%, молока и сливок — на 50%, кисломолочки — на 30%, а масла — на 60%.Поскольку наши крупные предприятия ринулись поставлять сырье в Европу и готовую продукцию в другие страны, прежде всего в Азию, а поголовье коров продолжает уменьшаться, отечественная молочная продукция поднялась в цене и сравнялась с польской или итальянской. Возник вопрос, что брать при небольшой разнице в цене, но часто существенной в качестве. И победил, разумеется, импорт.Кстати, если мы уже заговорили об Азии, то надо сказать, что в отличие от капризной Европы тут харчами не перебирают и особых условий не ставят. А потому мы имеем возможность поставлять не столько сырье, сколько готовую продукцию. Можно даже из домашнего молока. Главное — чтобы недорого. Как минимум дешевле, чем у европейцев, американцев и Новой Зеландии.И тут наш основной покупатель это... Марокко. Эта страна в лидерах не только по закупкам украинского сливочного масла, а и всех молочных продуктов. На втором месте Казахстан, на третьем – Молдова. Сейчас идут переговоры по продвижению украинских молочных продуктов на рынки других стран Персидского залива, в частности — в Оман. Это те страны, где существует перманентный дефицит молочной продукции, да и продуктов питания вообще.Повторюсь, они готовы кушать много и без претензий, лишь бы подешевле. Т.е. мы вынуждены демпинговать ради завоевания рынка. С Европой демпинг не проходит, там требуют качество, а берут в итоге сырье. Что остается украинскому потребителю? Смириться с повышением цен на молочку. Потому что пока соблюсти баланс между экспортом и внутренним рынком не получится. И экспорт для наших производителей явно привлекательнее.Возможно, при благоприятных условиях через 2-3 года вырастет новое поколение коров и даст большое количество молока. Но вряд ли это серьезно скажется на ценах, поскольку ниже рентабельности продукцию никто сдавать не захочет. К тому же трудно предсказать как скажется на ценах запрет домашнего молока с 2020 года и насколько вырастет импорт. Поживем — увидим.