Отопительный сезон в Киеве завершится с 6 апреля

Столичные власти приняли решение завершить отопительный сезон с 6 апреля. Об этом во время пресс-конференции сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.



"Нами принято решение завершить отопительный сезон с 6 апреля", - сказал Пантелеев.



Так, по его словам, будет прекращаться теплоснабжения всех объектов социальной инфраструктуры, жилого фонду. На проведение таких технологических операций потребуется около трех суток.



С 8 апреля Киев начнет подготовку к следующему отопительному сезону, добавил Пантелеев.

