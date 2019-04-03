Google установил минимальную зарплату для наемных работников в $15 в час

Корпорация Google обязала кадровые компании, с которыми она сотрудничает, установить минимальную зарплату для наемных работников и сотрудников, работающих по контракту, на уровне $15 в час, сообщила газета The Hill.



Google также потребовал предоставлять временным сотрудникам и работникам по контракту медицинскую поддержку. Заключившие контракт работники, в свою очередь, смогут претендовать на оплачиваемый 12-недельный отпуск по уходу за ребенком и субсидию в размере $5 тыс. для повышения квалификации.



По данным газеты, на этот шаг компания пошла после петиции, подписанной более чем 900 работниками, не имеющими постоянного контракта с корпорацией, с требованием уравнять их в правах с штатными сотрудниками.



Изменения в размере оплаты труда вступят в силу не позднее января 2020 года, другие нововведения - в срок до января 2022 года.



Согласно письму, наемные работники и подрядчики составляют около 54%, или 122 тыс. человек, всей рабочей силы в Google.

