В обменниках курс доллара вернулся к росту

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро среды, 3 апреля, повысился по сравнению с курсом на 2 апреля на 7,61 коп. до 27,2722 UAH/USD, курс покупки - на 4,22 коп. до 26,9181 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 1,72 коп. до 30,1150 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,52 коп. до 30,6950 UAH/EUR.



Напомним, 2 апреля курс продажи наличного доллара в обменниках понизился на 23,08 коп., курс покупки - на 20,94 коп.

