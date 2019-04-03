НАТО рассмотрит ряд мер по Керченскому проливу

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят в среду, 3 апреля, пакет военных мер по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Об этом сообщила во вторник во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.



"Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение и введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - отметила американский дипломат.



Она отметила, что выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.



По мнению представителя США, на данном этапе требуется "больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены".



"Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым - это часть Украины", - заявила Хатчисон.



Она уточнила, что альянс собирается принять новый пакет мер, касающихся Черного моря, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.



Хатчисон также добавила, что США и страны - члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.



"Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", сказала она.



Также, по словам Хатчисон, участники встречи обсудят нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуацию с терроризмом в Афганистане.



Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.



Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



