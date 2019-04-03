САП обвиняет НАБУ в системных ошибках во время расследования преступлений в сфере ОПК

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе.



"Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования. Именно поэтому руководитель САП обращается в Совет общественного контроля НАБУ с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами НАБУ. Соответствующее письмо направленно в адрес Совета общественного контроля НАБУ", - сообщает пресс-служба САП в среду утром.



В антикоррупционной прокуратуре подчеркивают, что проведение операции Объединенных сил на востоке Украины выводит вопрос вооружения и боеспособности украинской армии на первый и главный план и делает приоритетным расследование уголовных производств в военной сфере для антикоррупционных органов Украины. Однако в САП заявляют, что установили неединичные факты нарушений требований закона сотрудниками НАБУ во время расследования таких производств.



В частности, начатое в марте 2016 года следствие по делу о фиктивных поставках на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, в т.ч. и ООО "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих "сначала двигалось очень активно, но с сентября 2016 года - существенно замедлилось".



"Позиция НАБУ осталась неизменной - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих… Однако в то же время в рамках производства силами одного детектива одновременно расследовалось несколько эпизодов, в том числе о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод, который потом был успешно доведен до суда. А с июня 2017 года, в связи с увольнением детектива, дело вообще осталась без надлежащего расследования", - отмечается в сообщении.



В САП также отмечают, что им не предоставлялась информация о переписке НАБУ с госконцерном "Укроборонпром" по вопросам, которые в настоящее время являются предметом общеизвестного журналистского расследования. Этих документов и их копий также не было в материалах уголовных производств во время их изучения прокурорами САП.



Отсутствие активной позиции относительно расследования производств военной тематики наблюдается и в других уголовных производствах, подчеркивают в САП, упоминая, в частности, дело о злоупотреблениях чиновников Минобороны и "Шепетовского ремонтного завода" о закупке 18 самоходных гаубиц "Гвоздика", дело о завладении двумя чиновниками и компаниями-нерезидентами 6 млн грн "Шосткинского казенного завода "Импульс" при реализации военной продукции, дело о растрате более 58 млн грн госсредств при закупке топлива Министерством обороны у ООО "Трейд коммодити".



Также упоминается дело о растрате имущества КП "Киевский бронетанковый завод", дело о растрате имущества мобилизационного резерва чиновниками ГП "Житомирский бронетанковый завод", дело по факту растраты 382 тыс грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода" путем завышения расходов на капремонт двигателей.

